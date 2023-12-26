Kadınlara müjde: Para musluğu açılıyor! Tam 37 bin 335 TL ödeme almak için… Çalışan annelere müjde geldi! Yakın zamanda duyurulan destek programı kapsamında, çalışan annelere yönelik olarak 37 bin TL'lik bir ödeme imkanı geliyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, Türkiye genelinde sigortalı şekilde çalışan annelere yönelik devlet destekleri önemli bir artış yaşadı.

Bu kapsamda yapılan düzenleme ile çalışan kadınlara sağlanan devlet desteği miktarı 37.334 TL'ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile birlikte, sigortalı annelere yönelik devlet desteği gözle görülür bir şekilde artarken, aynı zamanda doğum yapan kadınlara ödenen rapor parası da artış gösterdi.

Bu adım, çalışan annelerin ve yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için önemli bir destek oluşturuyor.

Yükseltilen devlet desteği ile birlikte, ailelerin ekonomik yükleri hafiflerken, annelerin iş hayatına geri dönüş süreci ve bebeklerin bakımı için daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.

37 bin 335 TL ödeme için başvuru şartları

Başvuru koşulları hakkında detayları paylaşan Bakan Göktaş, doğum yardımından faydalanmak isteyen ailenin annesinin, babasının veya her ikisinin de Türk vatandaşı veya Mavi kart sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bu destekten yararlanabilmek için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren gerçekleşmiş olması gerektiğini belirtti.

Ödeme miktarına esas çocuk sırasının belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocukların da dikkate alınacağını ifade etti.