Kadro dışı kalmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor mu? İşte yeni adresi... Beşiktaş'da kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Valentine Rosier'in takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

ensonhaber.com

2023-2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde 5 isim kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı kaldı.

Kadro dışı bırakılan futbolcuların Beşiktaş'taki gelecekleri merak uyandırırken Valentine Rosier hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'tan Salim Can Özcan'ın haberine göre Beşiktaş'ın sağ beki Rosier, Fransız ekibi Nice'e transfer olabilir.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Youcef Atal ile Valentin Rosier'in takas edilebileceği iddia edildi.

Nice forması giyen Cezayirli Youced Atal, Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmış ve hakkında dava açılmıştı.

3 Ocak 2024 tarihinde görülecek davanın sonucuna göre Youcef Atal'ın Beşiktaş'a transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanabilir.

Beşiktaş forması ile bu sezon 21 maça çıkan Valentine Rosier 1 asist ile oynadı.

Öte yandan Nice formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Youcef Atal 1 gollük katkı sağladı.

Valentine Rosier ile Youcef Atal'ın takas olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak...