Kağıt havluya saç spreyi sıkmak bakın ne işe yarıyormuş Saçlar şekillendirilirken çoğu kişi sprey kullanmayı tercih eder. Saçın uzun süre sabit kalmasını sağlayan saç spreyleri meğer kağıt havluya sıkıldığında sizi o dertten temelli kurtarıyormuş.

Editör: Seda Yeşilyurt

Genellikle saç şekillendirirken kullanılan saç spreyleri meğer temizlikte de kullanıldığında oldukça etkili olabiliyormuş.

Özellikle de herkesin yaka silktiği durumlar arasında olan o sorununun kolaylıkla halledilmesini sağlıyormuş.

Temizlik sırasında hemen her yerde karşınıza çıkan ve her ne kadar süpürüyor olsanız da özellikle halılardan bir türlü arındıramadığınız o şeyleri saç spreyi sıktığınız kağıt havluyla anında yok edeceksiniz.

HAVLU KAĞIDA SIKIN GERİSİNİ ONA BIRAKIN...

Temizlik ipuçları arasında yer alan kağıt havluya saç spreyi sıkma yöntemi, kumaştan saçları ve tüyleri hızlı ve kolay bir şekilde çıkarabilmenize yardımcı olur.

Elektrikli süpürgeyle her ne kadar iyice süpürdüğünüzü düşünseniz de koltuklarda veya halılarda kalan saçlar oldukça can sıkıcı olabildiğinden bu yöntem imdadınıza yetişecek.

Tek yapmanız gereken adım ise kağıt havluya bir miktar saç spreyi sıkmak ve saçlardan veya evcil hayvan tüylerinin kalmasından şikayetçi olduğunuz bölgeler üzerinde gezdirmek.

Şikayetçi olduğunuz bu yüzeyler üzerinde gezdirdiğiniz spreyli kağıt kavlu saçların ve tüylerin kolaylıkla toplanmasını sağlayacak ve size rahat bir nefes aldıracak.