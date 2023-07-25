Kahvaltı sofralarındaki tehlike! Sağlığınızı adım adım bozuyor… Kahvaltı sofralarında en çok tercih edilen sebzelerden biri de domatestir. Aslında içerdiği zengin vitamin ve besin değerleriyle bilinse de bazı durumlarda ciddi tehdit oluşturabiliyor. Bu haberi okuduğunuzda kahvaltıda domates yerken bir kez daha düşüneceksiniz.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan domates, içerdiği zengin vitamin ve besin öğeleriyle sağlığımıza pek çok fayda sağlayan bir sebzedir. Ancak son zamanlarda uzmanlar, domatesin yanlış şekilde tüketilmesinin bazı sağlık risklerini beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çiğ tüketilen domates, böbrek fonksiyonlarından bağırsaklara kadar pek çok organ için tehdit oluşturabilir. Fazla tüketimden kaçının Domatesin içerisinde bulunan oksalik asit, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve hassas sindirim sistemine sahip kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Ancak bu olumsuz etkiler, genellikle aşırı miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar ve sağlıklı bir beslenme düzeninde domatesin faydalarından yararlanmak mümkündür. Eğer siz de domates tüketiminden sonra midenizde rahatsızlık hissediyorsanız daha az tüketmeyi ya da farklı pişirme yöntemleriyle tüketmeyi deneyebilirsiniz.