Kahve ile unu karıştırın, sonuç vazgeçilmez olacak...

Tadına bakan herkes, tarifini soracak...
Birkaç malzeme ile fırına atabileceğiniz kurabiye, kahve-un karışımıyla lezzeti arşa taşıyacak.
Kahveli kurabiye tarifini hem yapmak hem pişirmek çok kolay.
İşte malzemeler ve yapılışı...
Malzemeler:
1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı kahve çekirdekleri (öğütülmüş)
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilin şekeri
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
Toz şeker (isteğe bağlı)
Kahve çekirdekleri (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Fırını 180°C'ye ısıtın.
Geniş bir kase içinde tereyağını ve toz şekerini iyice çırpın.
Kahve çekirdekleri, yumurta ve vanilin şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip hamuru yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.
Hazırladığınız kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Üzerlerine isteğe bağlı olarak toz şeker ve kahve çekirdekleri serpiştirin.
Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika kadar veya kenarları hafif kahverengi olana kadar pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri tepside biraz soğumaya bırakın, ardından tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğumalarını bekleyin.
Afiyet olsun! Kahveli kurabiyelerinizi çay veya kahve eşliğinde keyifle tüketebilirsiniz.