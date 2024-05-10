Kahve lekesine ondan dökün, bakın nasıl çıkıyor görün… Birçok kişinin severek tükettiği kahve istenilmeyen kazalar sonucu üzerinize döküldüğünde hiçte hoş olmayan lekeler bırakabilir. İşte, tam da bu durumda kahve lekesinin üzerine dökeceğiniz soda bakın lekeyi nasıl söküp atıyormuş…

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Gün içerisinde belki de en çok tercih edilen içecekler arasında kahve ilk sırada gelir. Evde dinlenirken, iş yerinde çalışırken ya da herhangi bir kafede sohbet ederken içilen kahveler hiç ummadığınız bir anda üzerinize dökülerek koca bir lekeye neden olabilir.

Özellikle kahve lekesi gibi birçok lekeyi çıkartmak için kullanılan birçok kimyasal ürünün yanında çeşitli doğal yöntemlerde kullanılabilir.

İnatçı lekeler üzerinde uygulanan bu çeşitli yöntemler arasında olan soda yöntemi de kahve lekeleri üzerinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Sodayı lekenin üzerine dökün…

Her ne kadar doğal yöntemler arasında sık tercih edilenler arasında olmasa da maden suyu lekeler üzerinde oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor.

Sizde kahve lekesi olan kıyafetinizin üzerine doğal asitler bakımından oldukça zengin olan maden suyunu dökün ve lekeli bölgede nasıl kabarcıklar oluşuyor izleyin. Maden suyunu 10 dakika lekeli bölge üzerinde beklettikten sonra bir bez yardımı ile lekeyi nazikçe ovalayın.

Lekenin seyreldiğini gözlemlediğiniz anda ovalama işlemini bitirin ve normal yıkama ayarlarıyla makinede bir kez yıkayın ve lekenin nasıl yok olduğuna tanık olun.