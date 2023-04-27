Kahve tiryakileri dikkat! Araştırmacılar korkunç gerçeği ortaya çıkardı... Sabah uyandığında ve gün içinde sık sık içilen kahve iyi hissetmenize sebep olabilir. Ancak arka planda olacakları tahmin bile edemezsiniz. Kahve içmek ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız.

Yaz aylarında soğuk, kış aylarında sıcak bir kahve içmek herkese iyi geliyor. Kokusunun yanı sıra lezzetiyle de ön plana çıkıyor.

Sevilerek tüketilen kahve bazı durumlarda abartılabiliyor. Güne zinde başlamak isteyen kişiler sabah kahve ile gözlerini açıyor.

Ya da gün içerisinde dışarı çıktığında, çalıştığında sık sık kahve içiyor. En çok tercih edilen ise Türk kahvesi.

Bazıları Türk kahvesini abartarak günde birden fazla içiyor. Peki bunun zararlarını daha önce hiç duydunuz mu?

Araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre günde 2 ya da daha fazla Türk kahvesi içmek bakın neye sebep oluyor…

Yüksek tansiyonu olanlar dikkat!

Yapılan araştırmalara göre günde 2 veya daha fazla Türk kahvesi içmek, şiddetli yüksek tansiyonu olan kişilerde kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak ölüm riskini arttırıyor.

Şiddetli yüksek tansiyonu olan kişiler kafeinin etkilerine karşı daha duyarlı oluyor. Kafeinin zararlı etkileri daha ağır basabiliyor ve bu durumda ölüm riski artıyor.