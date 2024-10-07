Kahveyi bu saatte için, iki beden incelin… Kahvenin içeriğinde bulunan kafein sayesinde hem enerji verdiğini hem de yağ yaktığını biliyoruz. Ancak, kahvenin doğru zamanlarda tüketilmesi bu faydalardan maksimum düzeyde yararlanmayı sağlar. Peki, kahve günü hangi saatinde içilir?

Haber Merkezi

Kahve, enfes lezzeti ve etkileyici kokusuyla dünya genelinde milyonlarca insanın vazgeçilmez içeceği.

Ancak sadece keyifli bir içecek olmakla kalmayan kahve, aynı zamanda sağlık açısından da sayısız faydaya sahip.

İçeriğinde B2, B3, B5 vitaminleri, folat, potasyum, magnezyum, çinko ve bakır gibi değerli besinler bulunduran kahve, enerji seviyelerini artırır ve yağ yakımını hızlandırır.

Ancak her şeyde olduğu gibi kahvenin de fazlası zararlı olabilir. Aşırı kahve tüketimi, B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.

Bu nedenle günde 1-2 fincanla sınırlı kalmak en iyisidir. Peki kahve günün hangi saatinde içilmelidir?

KAHVE GÜNÜN HANGİ SAATİNDE İÇİLMELİDİR?

Kahve, birçok kişi için güne başlamak ya da enerji toplamak için vazgeçilmez bir içecek. Ancak kahvenin en etkili ve sağlıklı tüketimi için doğru saatleri bilmek önemli.

Uzmanlara göre, sabah saatlerinde kahve tüketimi için en ideal zaman 10:00 civarındadır. Bu saatlerde vücudun doğal uyanma hormonu kortizol seviyeleri dengelenmeye başladığından, kahve enerjinizi artırır.

Öğleden sonra kahve içmek isteyenler için ise en uygun zaman 14:00 olarak önerilmektedir. Bu saatlerde kahve tüketmek, öğleden sonra yaşanabilecek enerji düşüşünü dengelemeye yardımcı olur.

Öğün sonrası kahve içmeyi sevenlerin ise 45 dakika ila 1 saat beklemeleri tavsiye edilir. Bu, sindiriminizi olumsuz etkilemeden kahvenin keyfini sürmenizi sağlar.

Gece kahve tüketimi ise kafeinin uykusuzluk yapma ihtimaline karşı önerilmemektedir.