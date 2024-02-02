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Kalbe merhem, sinire şifa: 2 yaprak çiğneyin, bıçak gibi kesiyor

Kalbe merhem, sinire şifa: 2 yaprak çiğneyin, bıçak gibi kesiyor Ülkemiz, doğal zenginlikleriyle adeta bir bitki cenneti gibi. Doğanın bu cömertliği, sağlık alanında da bize birçok fayda sunuyor. Özellikle bazı bitkiler, kalp hastalıklarına şifa olurken, kokularıyla bile birçok sağlık sorununu tedavi etmeye yardımcı oluyor. Bu bitkiyi günde 2 yaprak tüketin, bakın neler oluyor…