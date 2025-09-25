Kalp krizi başlangıcı nasıl belli olur? Erken belirtileri nelerdir?

Kalp krizi, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur.

Bu nedenle kalp krizi belirtilerini bilmek ve zamanında müdahale etmek hayati önem taşır.

Özellikle risk grubundaki kişilerin, vücutlarının verdiği sinyallere karşı daha dikkatli olmaları gerekir.

Kalp krizinin en bilinen belirtisi göğüste başlayan şiddetli ağrıdır. Ancak bunun dışında da vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkan bazı işaretler vardır.

Özellikle göğüste baskı hissi, kola, boyuna ve çeneye yayılan ağrı, soğuk terleme, mide bulantısı ve nefes darlığı kalp krizinin habercisi olabilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle ani başlayan ve birkaç dakika içinde geçmeyen göğüs ağrılarında vakit kaybetmeden acil yardım çağrılması gerekiyor.

Erken müdahale, kalbin zarar görmesini en aza indirerek hayat kurtarıcı olabilir.