Kamu işçileri için zam teklifi yükseldi! 2023 kamu işçileri zam oranı ne kadar, maaş kaç TL olacak? Kamu işçisi için toplu sözleşme zam teklifi yenilendi. Bununla birlikte “Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları gündemde yerini aldı. İşte kamu işçileri zam oranı ile ilgili detaylar…

Binlerce kamu işçisi, toplu sözleşme zammı için haber bekliyordu. İşçilerin beklediği müjdeli haber geldi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için yeni zam teklifini açıkladı. Konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Hükümetin kamu işçisi için ilk zam teklifi 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 liraydı.

TÜRK-İŞ’in duyurduğu yeni zam teklifi sonrası binlerce işçi arama motorlarında, “Kamu işçileri için yeni zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor.

İşte işçilerin merakla beklediği kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ve detaylar…

Kamu işçileri yeni zam teklifi ne kadar?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

TÜRK-İŞ’in kamu işçileri için zam talebi

Hükümetin zam teklifine karşın işçi tarafının kamu işçisi zam talebi ise yüzde 45 olarak açıklandı. TÜRK-İş ayrıca taban aylıkların 15 bin TL olmasını talep etti.