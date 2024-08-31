Kamyonetlerin kasalarında dikey çizgiler olmasının nedeni bakın neymiş... Kamyonet ve kamyonları arka kısımlarında ki zeminin dikey çizgilerden oluştuğunu hemen herkes fark etmiştir. Gelişigüzel yapıldığı düşünülen bu dikey çizgiler meğer işlevi oldukça önemliymiş.

Editör: Seda Yeşilyurt

Küçük araçların yanı sıra kamyonetlerin ve kamyonların kasasının zemin kısmında, dikey çizgiler olduğunu hemen herkes fark etmiştir.

Bu durum çoğu kişi tarafından gelişigüzel yapılmış bir ayrıntı gibi düşünülüyor olsa da durum yalnızca bundan ibaret değilmiş.

Neredeyse tüm kamyonetlerin ya kamyonların kasalarında bulunan bu çizgilerin asıl işlevleri bakın neymiş.

BASİT ÇİZGİLER DEĞİLMİŞ...

Kamyonların ve kamyonetlerin arka kısmında, tabanda yer alan çizgiler meğer basit bir estetik nedeniyle değil meğer ekstra sertlik ve destek sağlaması amacıyla yapılmışlar.

Bu çizgiler aracın ağır yükler altında esnemesini, bükülmesini ya da deforme olmasını önlüyor. Aynı zamanda yükün ağırlığının eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olarak kasaya ya da taşınan eşyalara potansiyel olarak zarar verebilecek baskı noktalarını dengelemekte de oldukça işlevlidir.

Çoğu kişinin ilk aklına gelen nedenler arasında yer alan kayma sorununu önlemekte de oldukça etkili oluyor. Bu dik çizgiler bu işlevlerinin yanı sıra kasa biriken suyun tahliyesini de kolaylaştırmakta da oldukça etkili oluyor.

Kolaylıkla tahliye olan su sayesinde kasa da paslanma gibi zararların yaşanması da önleniyor. Her ne kadar önemsiz gibi duran bu çizgiler hem kamyonetin yük taşımasını hem de daha verimli olmasını sağlıyor.