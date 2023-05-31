Kan grubunun en zekisi belli oldu! Diğerleri ise hastalık taşıyor... Aman dikkat! Japon bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda kan gruplarının karakter özellikleri üzerinde etkili olduğunu tespit etti. Hem karakter hem de zeka üzerinde kan gruplarının etkisi var. Ancak hastalık riskine de dikkat etmek gerekiyor.

Kan grupları üzerine yapılan binlerce araştırma var ve bunlara yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bir araştırmaya daha bu defa Japon bilim adamları imza attı.

Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini ortaya koydu.

Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor.

Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.

Ayrıca en zeki kan grubu da bu araştırmalar sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar!

A grubu

A tipi kana sahip insanların yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendiriliyor. Olumsuz özellikler arasında inatçılık ve gerginlik yer alıyor.

A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu da ortaya çıktı.

O grubu

0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özellBiklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da bildiriliyor. Özellikle A grubu kana sahip bireylerin bencil gözükmeleri de araştırmalarda yer alıyor.

AB grubu

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir.

Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

B grubu

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir

Hastalık riskleri

A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendon yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir.