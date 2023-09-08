Kanarya'dan Süper Lig devine! Fenerbahçe'nin yıldızına hayırlı uğurlu olsun... Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği yıldız oyuncu için Süper Lig ekibi harekete geçti. Taraftarların gözü yaşlı…

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Fenerbahçe, transfer sezonunda büyük umutlarla beklenen yıldız oyuncuları kadrosuna katma çabalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu Emre Mor, yeni bir durağını bulmaya hazırlanıyor.

UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahi alınmayan genç futbolcu, kendisine yeni bir takım arayışı içine girmiş durumda.

Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan yıldız oyuncu, Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Adana Demirspor'un dikkatini çekti.

Adana Demirspor'un Emre Mor'u transfer etmek istediği yönünde çıkan haberler, futbolseverler arasında merak uyandırdı.

Adana Demirspor talip!

Adana Demirspor kulüp yönetimi, Emre Mor için Fenerbahçe ile temasa geçti. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Fenerbahçe’nin Emre Mor’un gidişine onay vereceği belirtildi.

3 milyon Euro

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Mor için 3 milyon Euro bonservis istiyor. 26 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı, 6 gol ve 3 asist kaydetti.