Kanı süzüp temizliyor, akışı rahatlatıyor! Her gün 1 avuç yiyen tıkanmıyor... Kan, vücudumuzda dolaşan ve sistemlerin çalışmasını sağlayan hayati bir sıvıdır. Sağlıklı bir kan dolaşımı, iyi beslenmeden geçer. Bu noktada her gün düzenli olarak tüketilen dut kurusu, temizlik görevini üstlenecektir.

Sağlıklı olmayan kan, enfekte bir vücudun göstergesidir. Kanda enfeksiyon olması, birçok hastalığa yol açar. CRP değeri olarak bilinen enfeksiyonu düşürmek, öncelikle beslenme yollarından geçer. Kandaki iltihabı temizleyici gıdaları düzenli olarak tüketmek, alışkanlık haline getirmek gereklidir. Bu noktada her gece 1 avuç yenilen dut kurusu, gece boyunca kanı temizlemeyi destekler. Peki, dut kurusunun kana faydaları nelerdir? İşte etkisi... Her gün dut kurusu yerseniz; Zengin C vitamini, lif, kalsiyum ve antioksidan kaynağı olan dut, içerdiği yüksek düzeyde protein ve demir sayesinde alyuvar üretimini arttırdığı için kansızlığa iyi gelir. Aynı zamanda, kötü kolestrol seviyesinin düşürülmesine, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan şekerini kontrol etmeye yardımcıdır. Dut kurusu, kandaki CRP yüksekse düşürülmesinde mükemmel bir destekleyicidir.