Kanser aşısı bulundu mu? Milyonlar umutlandı! O tarihten itibaren..."Kovid bitti sıra kanserde" Koronavirüs aşıyla dünyanın gündemine oturan BioNTech şirketi kanser ilacı alanında önemli aşama kat etti. BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, firmasının kansere karşı geliştirdiği ilacın hastalara ulaşma süreci için çok yakın bir tarih verdi.

ensonhaber.com Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, aşı ile hafifledi. Biontech firmasının kurucusu olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin keşfettiği aşı sayesinde milyonlar sağlığına kavuştu. Prof. Şahin, pandemi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’inini kanserle mücadeleye ayırdı. Uzun yıllardır eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile başta bağırsak kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalışan Prof. Dr. Uğur Şahin, beklenen müjdeyi verdi. Milyonlarca kanser hastasına umut olan gelişme, gündeme oturdu. Tarih verdi Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan bilim insanı "Akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdiğimiz ilaçların deneme süreçleri devam ediyor. Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.