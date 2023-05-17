Kansere davetiye! Sakın silmeden uyumayın...Yazın herkes bu hatayı yapıyor! Havaların ısınmasıyla birlikte terlemeye karşı tercih edilen deodorant ve roll on, koltukaltında uzun saatler kalıyor. Temizlemeden uyumanın bedeli ise oldukça ağır. İşte bilinmeyen zararları...

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte, ter bezlerimiz de daha fazla çalışmaya başlar.

Sıcak havalarda vücut ısısını dengeleyen ter bezleri, soğumamızı sağlar ancak dışarıdan hoş bir görüntü olmayabilir.

Ter ıslaklığı ve kokusu, hoş karşılanmayan durumlardandır. Bu nedenle deodorant ve roll on ile terlemeye karşı önlem alırız.

Özellikle koltukaltı bölgesinin havasız kalması ile kötü kokmaya daha müsait olduğu bilinir.

Terlememek için kullanılan deodorantlar ve roll on'lar ter bezlerinin çıkışlarını geçici olarak kapatırlar ve bu şekilde aşırı terlemeyi önleyerek kötü koku oluşumuna mani olurlar.

Öte yandan ise tere karşı koruma sağlayan ürünler uzun saatler cildimizde kalır.

Mutlaka temizlenmeli

Meme dokusunun koltuk altına yakın yerde bulunması nedeniyle deodorant kullanımın meme kanserindeki tümörlü hücreleri tetikleyebilir.

Uzmanlar kullanılan deodorantın deriden emilip meme dokusuna etki edebileceği ve meme kanserini tetikleyebileceğini düşünmektedirler.

her gün deodorant kullanımı gözenekleri tıkayıp çeşitli hastalıklara sebep olabileceğinden deodorant kullanmadan önce koltuk altı su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.