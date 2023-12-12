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Kar öncesi felaket geliyor! O tarihte canını seven evden çıkmaz...

Kar öncesi felaket geliyor! O tarihte canını seven evden çıkmaz... Meteoroloji kaynaklarından beklenen uyarı geldi. Uzun zamandır yollarını gözlediğimiz kış, sonunda kapımızı çalıyor. Ancak gelmeden son vuruşunu yapacak. O tarihte kimse evden çıkmasın...