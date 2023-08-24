Kara defterden silinin! Kredi notunuzu fırlatacak 6 tavsiye... Bankalardan kredi kullanmak isteyen müşterilerin, güvenilir bir sicile sahip olması gerekir. Kredi puanı geçerli görülenler, kredi çekerken sorun yaşamazlar. Ancak siz "bana kredi çıkmıyor" diyenlerdenseniz, dikkat etmeniz gerekenleri sıralıyoruz.

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Banka hesabı olan her vatandaşın, bir profili de bulunur. Bankacılık işlemlerinin her adımı takip edilerek bir puan meydana gelir. Banka, bir nevi sizin karnenizi çıkartır. Bu karnede, ödeme düzeniniz ve ne kadar sadık bir müşteri olduğunuz ortaya konulur.

Bankacılık işlemlerinde en çok kullanılan finansal ürünlerin arasında krediler, işte bu profil doğrultusunda verilir.

"Sicil" denilen kavram, kredi borcu ve kredi kartı borcu başta olmak üzere tüm vergilendirilmiş borçlarınız ile birlikte bu borçlarınıza karşı davranışlarınızın kayıt altına alınmasını ifade eder.

Kayıt altına alınan finansal verileriniz, gelecekte bankalar ile hangi seviyede çalışabileceğinizi doğrudan etkiler.

Kimileri kara defterdedir, yani sicili bozuktur; Kimileri ise kolayca kredi kullanabilir.

Banka sicili nasıl düzeltilir, kredi puanı nasıl yükseltilir merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

İşte sizler için araştırdığımız ipuçları...

Kredi puanını yükseltme yolları

Ödemesini 3 dönemden fazla geciktirdiğiniz borçlarınız banka tarafından önce idari takibe sonrasında ise yasal takibe alınır.

Ödeyemediğiniz borçlarınız var ise, bankanıza sırt dönmeyin. Aramalarını cevaplandırın ve ortak bir paydada buluşmaya çalışın. Yani, borcunuza uygun bir ödeme planı çıkartın.

Kredi skorunu en çok etmenlerden birisi ödemelerin ne kadar düzenli yapıldığıdır. Kredi skorunuzu yükseltmek için yapmanız gereken ilk şeylerden biri ödemelerinizi zamanında yapmak olmalıdır. 1 gün bile sorun yaratabilir.

Her ay tüm borcunuzu ödeyemiyorsanız da, 3 ayda bir minimum yani asgari tutardan fazla ödeme yapmanız gerekmektedir.

Bankalar kredi veya kredi kartı başvurusu yapan kişilerin borçsuz olmasını istiyor. Bu nedenle, herhangi bir fatura (su, elektrik, cep telefonu) borcunuz da olmamalıdır.

Sürekli kredi başvurusunda bulunmayın. Bu durum tüketicilerin kredi notunun zayıflamasına yol açıyor.

Giyim, gıda, akaryakıt gibi birçok alışverişinizde kredi kartı kullanmaya özen gösterin.