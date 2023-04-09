Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 28. hafta! Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük’e konuk olacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği maç ile ilgili detaylar…

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük’e konuk olacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği maç ile ilgili detaylar…

Spor Toto Süper Lig, 28. hafta heyecanıyla devam ediyor. Kupada yarı finale yükselen Fenerbahçe, Süper Lig’de bu hafta deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Kupa maçında Kayserispor’u 4-1’lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, moralleri yüksek bir şekilde 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

Ev sahibi Karagümrük, ligde bu sezon çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Fenerbahçe ise, ligde bu sezon çıktığı 25 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak topladığı 54 puanla lider Galatasaray’ı takip ediyor.

Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia