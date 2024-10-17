Karar açıklandı: Kredi kartlarından savunma sanayi payı alınacak mı?

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2025 yılında kredi kartlarında uygulanmaya başlanacak düzenlemeler hakkında yapılacak olan teklifte savunma payı son günlerde gündemin ana konu başlıkları arasında yer alıyordu.

AK Parti'den son olarak yapılan açıklamada, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartından 750 TL'lik savunma payı alınmasını içeren maddenin yasa teklifindeki yeri hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Birçok vatandaşın kredi kartı limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olan teklifin düzenlemelerde yer alıp almayacağı belli oldu. Peki 100 bin liranın üzerinde limite sahip olan kredi kartlarından savunma sanayi fonu alınacak mı? İşte detaylar...

KREDİ KARTLARINDAN SAVUNMA SANAYİ FONU ALINACAK MI?

Savunma sanayi fon ücretine dair olarak yapılan açıklamada, kredi kartından 750 TL'lik savunma payı alınmasını içeren maddenin yasa teklifinden çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, "Savunma Sanayi Fonu'na kredi kartından katkı payı alınmayacak" denildi.

AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna katkı payı alınması yönündeki teklifi geri çekerek, yeni bir düzenleme üzerinde çalışacaklarını belirtti.