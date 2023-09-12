Kargo poşetini sakın böyle atmayın! Her an aranabilirsiniz... Kargo paketlerini çöpe atarken, üzerindeki etiketi ve etiketteki bilgileri unutmayın...

ensonhaber.com

Son yıllarda online alışveriş sayısı rekor seviyelere ulaştı.

Kuryeler ile kargolar, her gün binlerce kişiye ulaşıyor.

İhtiyaçları karşılamak bu şekilde çok basit ancak tehlikeli yanları da bulunuyor.

Sosyal medyada bir kişi kargo paketleri üstündeki etikette yer alan cep telefonu, TC kimlik numarası, adres gibi kişisel verilerinin başkasının eline geçtiğini ve polise şikayette bulunduğuna yönelik paylaşım yaptı.

Bilgileri imha edin

Birçok kişi paylaşıma yorum yaparak; etiketlerdeki kişisel verilerin çöpe atılmadan önce imha edilmesi önerisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar ise bu etiketlerde yer alan veriler sebebiyle tanımadıkları kişilerin kendilerine ulaştığına dair başlarından geçen olayları paylaştı.

KVKK uzmanları ise kargo paketlerinin kamusal alana ya da çöpe bırakılırken dikkatli olunması konusunda uyardı.