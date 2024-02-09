Karnabahar haşlarken 1 kaşık ekleyin, kötü kokuyu unutun Kokusu sebebiyle çok tercih edilemeyen karnabaharın püf noktasını ortaya çıktı. Meğer bu şekilde pişirildiğinde kötü koku yok oluyormuş. Artık evinizde rahatça pişirebilirsiniz.

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Karnabaharın sağlık için önemini biliyoruz ancak evde pişirmek her zaman kolay olmuyor.

Özellikle koku konusu, pek çok kişiyi bu sağlıklı sebzeden uzak tutabiliyor.

Ancak şimdi, karnabaharı kokusuz bir şekilde pişirmenin pratik bir yöntemi var!

Bu yöntem sayesinde, karnabaharın faydalarından tam anlamıyla yararlanabilirsiniz, hem de evinizde hoş olmayan bir kokuyla uğraşmadan.

Karnabaharı haşlarken içerisinde sadece 1 tatlı kaşığı eklemeniz yeterli…

Karnabaharın kötü kokusu tarih oluyor

Karnabahar haşlarken, haşlama suyunun içerisinde 1 tatlı kaşığı un atın. Bu sayede karnabaharın kötü kokusu yok olacaktır.

Karnabahar tarifi

Karnabaharları temizleyin.

Bir tencere yerleştirip, suyunu koyup yumuşayana kadar kaynatın.

Sonra süzüp, kenara alın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlayıp, dökün.

Dilerseniz üzerine salçalı sos hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!