Karpuz kabuklarını çöpe değil bahçeye atın, o etkilerden yararlanın Yaz aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan karpuz, kabuklarıyla da mucizeler yaratıyormuş. Bunca zamandır çöpe atılan kabukları bahçeye attığınızda bakın neler oluyormuş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Sıcak havalarda severek tüketilen yiyeceklerin başında gelen karpuz kabuklarıyla da bahçede harikalar yaratıyormuş.

Bahçe toprağına sağladığı faydalar ve aynı zamanda bitkilere gübre olan karpuz kabuklarını o şekilde kullanmak bitkiler için çeşitli faydalar sağlıyormuş.

Sizde karpuz kabuklarını çöpe atmak yerinde bu şekilde değerlendirin mucizevi faydalarından yararlanın.

KABUKLARI BAHÇEDE DEĞERLENDİRİN

Karpuz kabukları içeriğinde barındığı, nitrojen, potasyum, kalsiyum ve diğer eser elementler başta olmak üzere birçok besin maddesini içeriğinde barındırır.

İçerdiği bu faydalı bileşenler bahçeler için oldukça faydalı olduğundan gübre olarak kullanılması önerilir.

Mükemmel bir doğal gübre olarak kabul edilen karpuz kabuklarını bahçenizde malç olarak kullanmanız hem yabani otların yetişmesini engellemede hem de toprağın verimini arttırma da etkili olduğundan bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacak.