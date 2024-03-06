Karton bardak kapaklarındaki delikler bakın ne işe yarıyormuş Karton bardak kapaklarında bulunan minik deliklerin hangi amaçla yapıldığı merak ediliyor. Bu deliklerin ne işe yaradığı konusu merak uyandırdı. İşte yanıtı...

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Kahve dükkanlarında sıkça kullanılan karton bardakların kapaklarındaki deliğin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

Gündelik hayatta sıkça kullandığımız karton bardaklarda bulunan deliklerin ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız.

Herkesin dekor sandığı o minik deliklerin ne işe yaradığını sizler için derledik.

Karton bardak kapaklarındaki o delikler dekoratif amaçlı orada yer almıyor bu deliklerin bir amacı var. Bakın o delik ne işe yarıyormuş...

Kapak kapatıldıktan sonra içerden sızmaya çalışan buhar, kapağı yerinden çıkartabilir.

Bardakta bulunan bu minik deliklerin yardımıyla, bu ısı yavaş yavaş sızar ve kapak yerinden çıkamaz.

Kısacası karton bardak kapaklarındaki küçük delikler aslında bir ısı yalıtımı olarak kullanılmaktadır.