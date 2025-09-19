Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde takımın başına Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı.

Hafta içi Süper Lig'in erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe taraftarını şoka uğrattı.

Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı lacivertliler Kasımpaşa maçını kazanarak moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kaybeden Kasımpaşa, lig tarihinde bir rakibi karşısındaki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.

Futbolseverler Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının detayları...

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.