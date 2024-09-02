Kavanoz kaynatırken 1 tutam atın, hiç kullanılmamış gibi yapın...

Editör: Yağmur Dinç
Domates, biber, fasulye, bamya...
Kışın tüketilmek üzere bin bir emekle hazırlanan yiyecekler, kavanozlarda muhafaza ediliyor.
Cam kavanozları kullanmadan önce ise dezenfekte etmek gerekiyor.
Bu yöntem genellikle suda kaynatmak oluyor.
Sıcak suda temizlenen kavanozlar, daha hijyenik hale geliyor.
Ancak, bir ipucu ile hem kavanoz kokusunu hem de bakterileri yok etmek işinize yarayabilir.
İşte uygulamanız gereken o yöntem...
KAYA TUZU
Kavanozları kaynattığınız suya bir tutam kaya tuzu atarsanız, kullanılmış kavanozları sıfır ayarına getirebilirsiniz.
Kaya tuzu, antibakteriyel özelliği sayesinde sağlıklı kavanozlar yapmanıza olanak sağlayacaktır.