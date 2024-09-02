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Kavanoz kaynatırken 1 tutam atın, hiç kullanılmamış gibi yapın...

Kavanoz kaynatırken 1 tutam atın, hiç kullanılmamış gibi yapın... Kışlık kavanoz hazırlıkları devam ederken dezenfekte etmek için iyice kaynatmak gerekiyor. Kaynayan suya bir tutam da o malzemeden atınca, hijyen seviyesi yükseliyor.