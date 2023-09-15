Kavanoza bir tutam ekleyin, turşu erimesini unutun! Erimeyen ve köpüklenmeyen turşu yapmanın sırrını sizler için araştırdık. Turşu kurarken bu hatayı yapmazsanız, kütür kütür yiyeceksiniz...

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Lezzetli sebze ve meyveleri, özel bir tatta yıl boyunca yememizi sağlayan turşulama yöntemi, eski zamanlardan beri tercih edilmektedir.

Tuz, limon, sirke karışımıyla fermente bir hale getirilen yiyecekler, ekşi bir lezzete sahiptir.

Turşular yazın kavanozlanır ve kışın afiyetle yemek üzere beklenir.

Salatalık, biber, fasulye, havuç, pancar başta olmak üzere bin bir çeşit turşu kurmak mümkündür.

Evde turşu yaparken en korkulan kısım ise erimesi ve köpüklenmesidir.

Peki, erimeyen turşu nasıl yapılır? Kıtır kıtır ve sert turşu yapmanın püf noktaları nedir? İşte işin sırrı...

Erimeyen turşunun sırrı

Hazırladığınız turşu suyunun içerisine birkaç kişniş tohumu ekleyin.

Turşu suyunu önce kaynatıp sonrasında ılımasını beklemek, turşularınızın daha sert olmasını sağlayabilir.

Turşusunu yapacağınız sebzelerin taze ve diri olmasına özen gösterin.

Turşu kurarken sofra tuzu değil kaya tuzu tercih edin.