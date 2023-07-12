Kavanozdan belli oluyor! Domates konservesine bir tutam atın, farkı görün... Yaz ayları geldi, güzelim domatesler kızardı. Yaz domateslerini kışın da tüketebilmek isteyenler, konserve hazırlıkları için kolları sıvadı. Konserve yaparken az bilinen ipucuyla tazeliği ve lezzeti korumanın yolunu açıklıyoruz!

Yaz aylarının en tatlı telaşı da kışlık hazırlıklar oluyor. Yazın güzel sebzelerini kış zamanında da tüketmek isteyenler, konserve yöntemiyle saklıyor. Konserve denilince, yemeklerin ve menemenin vazgeçilmezi domates ilk sırayı alıyor. Domates konservesi ve menemenlik yapmak isteyenler, kolları sıvadı. Tazeliğini koruyan, uzun süre dayanıklı, bozulmayan domates konservesi için bazı ipuçları bulunuyor. İşte konserve yaparken atlamamanız gereken nokta... Yiyen sırrını soracak Hazırladığınız domates konservesine bir tutam şeker atın. Şeker konservenizin bozulmaması, ömrünü uzatması için kullanılmaktadır. Herhangi bir tat verme amaçlı değildir. Konservenizde kullandığınız şeker aynı zamanda domateslerin ekşiliğini de alır.