KAVRULMAYA HAZIR OLUN! Türkiye için sıcak hava uyarısı geldi: 35 derecenin üzerine çıkacak! Meteoroloji, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 31°C Az bulutlu ve açık EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 29°C Az bulutlu KONYA °C, 31°C Az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor RİZE °C, 29°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 29°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 30°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 31°C Az bulutlu VAN °C, 26°C Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 37°C Az bulutlu ve açık