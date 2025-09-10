Kavunu kışın tüketmek için bu yöntemi deneyin! Aylarca bozulmuyor...

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kavun, doğru yöntemle saklandığında kış aylarında da taptaze şekilde tüketilebiliyor.

Eskilerden günümüze ulaşan doğal yöntem sayesinde kavunu aylarca bozulmadan muhafaza etmek mümkün.

Kavunu kışa saklamak için yapılması gereken oldukça basit: Kavun, sap kısmından sağlam bir ip yardımıyla bağlanıp tavana asılıyor.

Böylece hiçbir yüzeye temas etmeyen kavun çürümeden uzun süre dayanıyor.

Bu yöntemle hem doğal saklama sağlanıyor hem de kışın sofralarda yaz lezzeti devam ediyor.

Uzmanlar, kavunun serin ve havadar bir ortamda asılarak saklanması halinde aylarca bozulmadan kalabileceğini belirtiyor.

Siz de bu pratik yöntemle kavunu sadece yazın değil, kışın da afiyetle tüketebilirsiniz.