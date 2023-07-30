Kavurucu sıcaklar geliyor! Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Türkiye'yi ne zaman etkisi altına alacak?

Son günlerde kavurucu sıcakların etkisi altında olan Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası ile kavrulmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin bu hafta içerisinde Eyyam-ı Bahur ismi verilen sıcak hava dalgasının etkisinde kalması bekleniyor.
Eyyam-ı Bahur sıcakları yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade etmek için kullanılan arapça kökenli bir tabirdir.
Eyyam-ı Bahur sıcakları her sene temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelmesiyle bilinir.
Bu tabir şimdilerde yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak nitelendiriliyor.Eyyam-ı bahur sıcaklarının ülkemizi aşırı etkili olması bekleniyor.
Bu hafta geliyor
Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 2 Ağustos ile 7 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde etkili olması bekleniyor..