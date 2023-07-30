Kavurucu sıcaklar geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir? Türkiye'yi ne zaman etkisi altına alacak? Eyyam-ı bahur sıcakları yurdumuza geliyor. Peki Eyyam-ı bahur sıcakları nedir ve ne zamana kadar etkisini gösterecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Son günlerde kavurucu sıcakların etkisi altında olan Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası ile kavrulmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin bu hafta içerisinde Eyyam-ı Bahur ismi verilen sıcak hava dalgasının etkisinde kalması bekleniyor.

Eyyam-ı Bahur sıcakları yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade etmek için kullanılan arapça kökenli bir tabirdir.

Eyyam-ı Bahur sıcakları her sene temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelmesiyle bilinir.

Bu tabir şimdilerde yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak nitelendiriliyor.Eyyam-ı bahur sıcaklarının ülkemizi aşırı etkili olması bekleniyor.

Bu hafta geliyor

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 2 Ağustos ile 7 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde etkili olması bekleniyor..