Kaynana, görümce, elti hepsi kıskanacak! Zeytinyağlı sarmanın içine 1 avuç ekleyin... Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar da başladı. Bayramın olmazsa olmaz yemeği ise zeytinyağlı yaprak sarma... İç harcına dair yiyenin damak lezzetini nirvana yaptıracak bir ipucu veriyoruz! 1 avuç yeterli...

Ramazan-ı Şerif'e veda vakti...

İslam alemi, Ramazan'ı uğurlamanın burukluğunu yaşarken bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Bayram hazırlıklarına başlayanların ilk işi ise yaprak sarmaları hazırlamak oluyor.

Zeytinyağlı yaprak sarması, bayram sofralarının olmazsa olmazıdır. Herkesin el lezzeti farklı olduğu gibi sarmasının tadı da başkadır.

Zeytinyağlı sarma içi nasıl hazırlanır, içine neler koyulur gibi sorular çoğu zaman ilk kez deneyecekler tarafından araştırılıyor.

Pirinç ve baharatların karışımıyla hazırlanan sarma harcı, bazı ipuçlarıyla daha da güzelleşiyor.

Sarma harcına 1 avuç güzellik

Zeytinyağlı dolma harcınızı hazırlarken damak lezzetinize göre baharatları ve tercihen salçayı ekleyin. Tadı tuzu yerine geldikten sonra, yiyenlerin tarifini sorduracak lezzet ipucuna gelelim!

Dolma harcınıza 1 avuç kuş üzümü koymayı deneyin. Sulu ve lezzetli olan kuş üzümü kuruduğunda yumuşak ve mayhoş bir tada bürünür. Böylece iç harcınızın lezzetini ikiye katlar.