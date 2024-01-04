Araştırma: Sıcak çay içmek kanser yapar mı Sıcak çay içmenin yemek borusuna verdiği zararı duyanlar, bu alışkanlıktan vazgeçiyor. Bilim insanları çayın 65 derece altındaki sıcaklıklarda tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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İnsanın içini ısıtan, muhabbetlerin dostu ve her öğün sofrada bulunan çay, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Çay cenneti ülkemizde her ocakta kaynayan çay, yanlış içildiğinde tehlike saçıyor.

Çayı belli bir sıcaklığın üstünde içenler, kanser riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yeni araştırmaya göre çayı çok sıcak içmek, yemek borusu kanserine sebep oluyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Atilla Eroğlu, farklı üniversitelerden 4 akademisyenle birlikte Doğu Anadolu’da sık rastlanan yemek borusu kanseri üzerine bilimsel bir araştırma gerçekleştirdi.

Buna göre Erzurum, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Bayburt, Erzincan ve çevre şehirlerde yemek borusu kanserinin yaygın olmasının temel sebebi bölgede çayın çok sıcak şekilde tüketilmesi çıktı.

3-4 dakika bekleyin

Çayın normalden çok daha sıcak şekilde tüketilmesi mukozalar gibi hassas sindirim sisteminde ciddi yanıklara ve hücre değişikliğine neden oluyor.

Araştırmaya göre 85 derecenin üzerinde içilen çay, 65 derecenin altında içilen çaya kıyasla yemek borusu kanseri riskini 8 kat artırıyor.

Uzmanlar çayın bardağa doldurulduktan sonra 3-4 dakika bekletilmesi gerektiğini dile getiriyor.