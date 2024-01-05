Kaynar suya bir miktar ekleyin, çatal ve bıçaklarınız pırıl pırıl olacak Mutfakların vazgeçilmezi olan çatal, bıçak ve kaşık takımları, ilk günkü parlaklığını zamanla kaybediyor ve mat bir görünüm kazanabiliyor. Bu yöntemle eskisinden bile daha parlak olacak.

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Günlük hayatta kullandığımız çatal, bıçak, kaşık takımları ve bazen evlerimizin köşelerinde özenle sakladığımız gümüş eşyalar, zamanla kimyasal maddelere maruz kalarak ilk günkü ışıltılarını kaybedebiliyor.

Ancak bu eşyaların mat görünümlerinden kurtulmak ve eski parlaklıklarını geri kazanmak için etkili bakım yöntemleri bulunuyor.

Özellikle çatal, bıçak ve kaşık takımlarının parlaklığını geri kazanmak için evde uygulanabilecek pratik bir yöntem bulunuyor.

Herhangi bir kimyasal madde kullanımı gerektirmeyen bu yöntem, bu tür eşyaların bakımında pratik ve doğal bir çözüm sunuyor.

Kaynar suyun içine bir miktar eklemeniz yeterli.

Çatal, kaşık ve bıçak takımlarınızı parlatın

Bir tencereye 1,5 ila 2 litre su doldurun ve kaynatın. Bir miktar alüminyum folyoyu yırtın ve gevşek bir şekilde bir top haline getirin ve kaynayan suyun içine atın. Suya 150 g karbonat ekleyin ve karıştırın.

Temizlemek istediğiniz çatal bıçak takımını tencereye koyun. Bir süre bekledikten sonra takımlarını çıkarıp durulayın. Adeta pırıl pırıl olacak.