Kaynayan suya 1 kaşık zerdeçal ekleyin, o hastalıklara veda edin Kaynayan suya zerdeçal ekleyerek sağlıklı bir içecek elde etmek mümkün. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kürün faydaları saymakla bitmiyor..

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Kaynayan suya bir kaşık zerdeçal eklemek, hem lezzetli bir içecek elde etmek için hem de sağlık faydalarından yararlanmak için harika bir fikir!

Zerdeçal, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu için vücudunuz için oldukça faydalıdır.

Kaynayan suya bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyebilir ve isterseniz biraz bal veya limon suyu ile tatlandırabilirsiniz.

Bu içecek, soğuk kış günlerinde sıcak içecek ihtiyacınızı karşılamak veya güne enerjik bir başlangıç yapmak için mükemmel olabilir.

Bu kür ayrıca, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur.

Bu karışım ayrıca hastalıkların dışında bağırsaklara çok iyi geliyor. Eğer kabızlık problemi çekiyorsanız ve bağırsaklarınızda tıkanıklık ya da basur var ise gerçekten metabolizmayı çılgına çeviriyor.

Ayrıca 1 ay boyunca düzenli olarak bunu içerseniz gün boyu yağ yakarak zayıflayabilirsiniz

Hazırlanışı

Bir kabın içerisinde kaynatacağınız suyun içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçalı ekleyin ve 3-5 dakika kaynatın.

Daha sonra bu karışımı kenara alarak ılımasını bekleyin. Bu karışımı sabah ve akşam tüketerek hastalıklara karşı koyabilirsiniz. Şifa olsun...