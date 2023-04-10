Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor ile Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Kayserispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak zorlu maçın detaylarını araştırmaya başladı. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 26 maçta topladığı 41 puan ile 7. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar hafta içi oynadıkları Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise 26 maçta topladığı 23 puan ile 18. sırada yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ümraniyespor ligde oynadığı son maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Kayserispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Kayserispor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Kayserispor - Ümraniyespor maçı 10 Nisan 2023 Pazartesi (bugün) günü saat 16.00'da oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.