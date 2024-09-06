Kazancı yok artık dedirtiyor! Giyilmiş çoraplarını satıyor... Bir TikTok kullanıcısının internet üzerinden yaptığı satış görenleri şaşkına çevirdi. Giyilmiş çoraplarını satışa koydu kazancı hayrete düşürdü...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kullanıcı ağı oldukça geniş olan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok ilginç içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Bir TikTok kullanıcı platform üzerinden ilginç bir işe adım attı. “Tuhaf” müşteriler üzerine kurduğu işle birlikte giydiği çorapları satışa sundu.

Kirli çoraplarını internet üzerinde satarak elde ettiği gelir ile övünen kullanıcı ayık kazancıyla şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE DOLAR KAZANIYOR...

Söz konusu olan kullanıcı TikTok kullanıcısı profilinde yayınladığı bir videosunda, satışa çıkardığı çorapları kokladığı, ayaklarının ne kadar terli olabileceğini gösterdiği anlar dikkat çekti.

Platform üzerinden 56 bin takipçisi bulunan kullanıcı giyilmiş çoraplarını internet üzerinden satarak aylık 8 bin dolar kazandığını da takipçileriyle paylaştı.

Aynı zamanda bu TikTok kullanıcısı, izleyicilere çoraplarla ne yaptığını göstermenin yanı sıra, benzer bir şeye başlamak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak da yardımcı olmaya da çalıştığı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

TikTok sayfasında düzenli olarak paylaşım yaparak 56.000'den fazla takipçi ve 797.000 beğeni topladı ve içeriğiyle ilgilenen güçlü bir topluluk oluşturdu.