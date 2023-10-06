Keçe saçlar, pamuk tarlası olacak! Şampuana 1 kaşık ekleyin Yıpramış ve keçe gibi görünen saçları tek yıkamada parlatan ve onaran karışımı duydunuz mu? Şampuanınıza bir kaşık koymanız yeterli olacak.

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Bakımlı saçlar, herkesi iyi hissettirir. Yıpranmış, soluk ve kırık saç görüntüsü özgüven eksikliğine yol açar.

Herkesin saç bakım rutini ve malzemeleri farklıdır. Her saç tipi de birbirinden farklı olabilir.

Saçlarınız karmaşık, birbirine dolanmış hatta bir keçe gibi duruyorsa sizlere bir tavsiyemiz var.

Kısa sürede pamuk gibi ve ışıldayan saçlara sahip olabilirsiniz. Ne şampuan değişikliği, ne ekstra bir ürün.

Tek yapmanız gerekeni anlatıyoruz!

Ballı şampuan

Şampuanınıza 1 kaşık bal ekleyin ve çalkalayın. Bal, maskelerde de çok tercih edilen bir gıdadır. Değdiği yeri yumuşacık ve pürüzsüz yapar. Keçelenen saçlar içinde bal ile bakım uygundur.