Kediniz boşluğa bakıyorsa dikkat: Sebebi bu hastalık olabilir

Kedinizin aniden tavana, boş bir köşeye ya da görünürde hiçbir şey olmayan bir noktaya odaklanıp dakikalarca baktığını mutlaka görmüşsünüzdür.

Çoğu zaman "Acaba bir şey mi var?", "Benim görmediğim ne görüyor", "Neden boşluğa bakıyor" diye düşündüren bu davranışın ardında farklı sebepler yatıyor.

Kedilerin işitme ve görme yetenekleri insanlardan kat kat gelişmiştir. Bizim duymadığımız yüksek frekanstaki sesleri, fark etmediğimiz en ufak hareketleri kolayca algılayabilirler. Bir sineğin kanat çırpışı, duvarın arkasındaki fare hareketi veya havalandırmadan gelen hafif bir ses… Hepsi kedinizin dikkatini çekebilir.

Ancak bu sebep, herkesin aklına bir nebze de olsa gelebilir.

Peki; gerçekten bilimsel sebepleri...

KEDİLERDE "OKB"

Genellikle insanlarda duyduğumuz obsesif-kompulsif davranış bozukluğu, kedilerde de gelişebilir.

Bu durum genellikle yoğun stres, çevresel değişiklikler ya da altta yatan sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilir. Kedinizin tekrar eden ve kontrol edilemeyen bazı davranışları, OKB işareti olabilir.

ÖRNEĞİ ANKARA'DA

Ankara'da hemşire Pınar Çalık'ın (30) British golden cinsi kedisi 'Artas'a obsesif kompülsif bozukluğu (takıntı hastalığı-OKB) nedeni ile antidepresanlı tedavi başlandı.

Hemşire Pınar Çalık, 7 yaşındaki British golden cinsi kedisi 'Artas'ın 6 yıldır devam eden takıntılı temizlik ve tek noktaya odaklanma hareketleri nedeniyle 2 ay önce veterinere başvurdu.

Genel muayenesi yapılan Artas'ın obsesif kompülsif bozukluğuna (takıntı hastalığı) yakalandığı tespit edildi.

Artas için kedilerin tedavisinde özel olarak uygulanan antidepresan ilaçlarının kullanılmasına karar verildi.

Artas, belirli miktarda kontrollü bir şekilde uygulanan antidepresan ilaçlarına olumlu yanıt vermeye başladı.

