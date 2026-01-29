Kefir içmek haram mı, caiz mi? "Fermente" detayına dikkat...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin yükselişiyle birlikte fermente gıdalar yeniden gündeme gelirken, kefir de bu listenin başında yer alıyor.

Bağırsak florasını desteklemesi, bağışıklık sistemine katkıları ve besin değeriyle öne çıkan bu geleneksel süt ürünü, her yaştan tüketicinin sofrasında kendine yer buluyor.

Ancak kefirin mayalanma sürecinde fermantasyon geçirmesi, özellikle dini hassasiyetleri olan kişiler için bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

İslam dininde yiyecek ve içeceklerin üretim süreci, içeriği ve insan üzerindeki etkileri dikkate alınarak değerlendirilir.

Dolayısıyla “kefir içmek caiz mi?” sorusu karşımıza çıkar.

Peki, kefir caiz midir, haram mıdır? İşte yanıtı...

KEFİR İÇMEK CAİZ MİDİR

Kısa süre mayalanan "kefir "in, alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı açıklandığından, içilmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak çok içildiğinde sarhoş edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi caiz değildir.

Sorularla İslamiyet'e göre ise; Kefir, sarhoş eden alkollü içkilerden değildir.

Bir içeceğin -sarhoşluk vermesi sebebiyle- haram olabilmesi için, bir insanın normal olarak içebileceği azami miktarı içildiğinde insanı sarhoş etmesi gerekir. Kefirde böyle bir etki yoktur ve içilir, caizdir.

Fakat %0,5 derecede alkol ihtiva edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi ise caiz değildir.