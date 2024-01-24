Kek kalıbına bunu sürün, kekiniz ne dibine çökecek ne de yapışacak Kek yapmak her ne kadar keyif verse de, çoğu zaman kek kalıbına yapışması sinir bozuyor. Bu yöntemi uygularsanız, kekiniz ne kalıba yapışacak, ne de dibe çökecek!

ensonhaber.com

Özel günlerde veya çay saatlerinde vazgeçilmez bir lezzet olan kek, onlarca farklı çeşidiyle damakları şenlendiriyor.

Ancak, özellikle meyveli ya da damla çikolatalı kek yaparken karşılaşılan sorunlar birçoğumuzu düş kırıklığına uğratabiliyor.

Meyve veya damla çikolatanın kek içinde dibe çökmesi ve kalıba yapışması, lezzetin bozulmasına neden olabiliyor.

Ancak bunun da çaresini bulduk. Bu yöntemini denediğiniz de kekiniz kalıptan muhteşem bir şekilde çıkacak ve lezzetiyle damak çatlatacak.

Kekin yapışmaması için bunu deneyin!

Meyveli ve damla çikolatalı kek yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, malzemelerin kek hamuruna eklenmeden önce una bulanmalarıdır. Böylelikle malzemeler dibe çökmeyecek.

Diğer bir yöntem ise 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 yemek kaşığı unu karıştırıp kek kalıbına sürmektir. Bu şekilde kekiniz kalıba yapışmayacak.

İşte nefis çikolatalı kek tarifi

Nefisyemektarifleri.com'da yer alan tarife göre;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

½ su bardağı damla çikolata

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Hazırlanışı

Öncelikle kek kalıbını margarinle yağlayalım.

Damla çikolatalarımızı da una bulayalım.

Kek harcı için karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri çırpalım.

Yoğurt, sıvı yağ ekleyip biraz daha çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya ekleyin en son damla çikolatayı da ekleyip karıştıralım.

Kalıba dökelim ve hava kabarcıklarının çıkması için birkaç kez tezgaha vuralım.

5 dakika önceden ısınmış 175 derecelik fırında pişirelim. Afiyet olsun.