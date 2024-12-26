Kelle paça sevmeyen bunu içsin: Bir kaşığı bile bağışıklığı uçuruyor

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden kelle paça çorbası, yoğun aroması ve içeriğiyle bazı bireylerin damak tadına hitap etmeyebilir.
Ancak, çorba tüketimi sağlıklı bir beslenme düzeninde vazgeçilmezdir. Uzmanlar, kelle paça çorbasına alternatif olarak balkabağı çorbasını öneriyor.
Hafif ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken bu çorba, bağışıklığı destekleyen vitamin ve mineraller içeriyor.
İşte balkabağı çorbasının sağlığa faydaları…
KIŞ BOYU HASTALIKLARA KALKAN OLUYOR
Balkabağı çorbası, hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle sofraların yıldızı olmaya aday. İçeriğindeki yüksek lif oranı, bağışıklık sistemini güçlendiren A vitamini ve antioksidanlar, bu çorbayı sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi haline getiriyor. İşte tarifi:
Malzemeler
5 su bardağı tavuk suyu
1,5 çay kaşığı tuz
4 su bardağı püre haline getirilmiş balkabağı
1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz
1 adet orta boy kuru soğan
Yarım çay kaşığı kekik
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı krema
5 adet tane karabiber
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir tencereye koyup kısık ateşte yavaş yavaş pişirerek çorbanın enfes aromasını ortaya çıkarabilirsiniz.
Yaklaşık 30 dakika sonra ocaktan aldığınız karışımı blender yardımıyla pürüzsüz hale getirin.
Çorbanın kadifemsi dokusunu elde ettikten sonra kremayı yavaşça ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.
Servis esnasında üzerine kıyılmış maydanoz eklemeyi unutmayın! Afiyet olsun.