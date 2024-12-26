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Kelle paça sevmeyen bunu içsin: Bir kaşığı bile bağışıklığı uçuruyor

Kelle paça sevmeyen bunu içsin: Bir kaşığı bile bağışıklığı uçuruyor Kelle paça çorbası her ne kadar faydalı olsa da, birçok kişi tadı veya hazırlanışından dolayı bu çorbayı tercih etmiyor. Uzmanlar alternatifi açıkladı: Bu çorba kış boyunca hastalıklardan koruyor.