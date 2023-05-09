Kemal Kılıçdaroğlu nerede, hangi okulda oy verecek 2023? CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanacağı yer belli oldu. Peki, Kılıçdaroğlu nerede hangi okulda oy verecek? İşte detaylar...

Sandık başına gitmeye günler kala, 2023 seçimlerine dair heyecan artıyor. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin oy yerlerini açıkladı. 60 milyondan fazla seçmen, oy vermek için ikamet ettikleri bölgelerdeki okullardan birine atandı. Bu kapsamda liderlerin nerede oy kullanacakları da merak konusuydu. Yapılan son açıklamaya göre, siyasilerin oy sandıkları belli oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek? İşte oy sandığı... Kemal Kılıçdaroğlu oy yeri 2023 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.