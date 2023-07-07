Kendi evini yapana karşılıksız nakit! 500 BİN LİRA hibe nasıl alınır, şartları nelerdir? Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için dört bir koldan desteğe devam...Son olarak kendi evini yapmak isteyene 500 bin TL hibe ve konut kredisi verileceği açıklandı. Şartları ve detayları ise belli oldu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından vatandaştan el çekilmedi.

Hükümet, birçok kampanya ve proje ile depremzedelere tam destek oluyor.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde kendi konutlarını inşa etmek isteyen afetzedelere müjdeli haber geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girişimiyle afetzede vatandaşlara 500 bin TL hibe verileceği açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere konut tesliminin eylül-ekim aylarında başlayacağını açıklayarak, "Kendi evini yapacak depremzeyede 500 bin TL hibe verilecek." dedi.

Peki, 500 bin TL hibe nasıl alınır? Faizsiz konut kredisi şartları neler? İşte kendi evini yapmak isteyene müjdeli haberin detayları...

500 bin lira konut hibesi detayları

Afetzede vatandaşlara bir müjdeli haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Ankara'da Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, afetzede vatandaşlara kendi evlerini yapabilmeleri için 500 bin lira hibe verileceğini duyurdu.

Kendi evini yapacak depremzeyede 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe verilecek.

Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanabilecek.

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak.

Brüt inşaat alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek.

Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan işyerleri için kredi tutarı 250 bin TL.