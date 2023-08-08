Kesme tahtasındaki inatçı lekelere son! Bu iki yöntemle pırıl pırıl olacak… Plastik kesme tahtaları ev hanımlarının vazgeçilmezidir. Ancak kesme tahtası üzerinde zamanla inatçı lekeler oluşmaya başlar. Neyse ki bu lekeleri çıkarmanın yolları var. Bu iki yöntemi denedikten sonra kesme tahtanız ilk günkü gibi olacak.

Mutfakların vazgeçilmezi olan kesme tahtaları ev hanımlarına kolaylık sağlıyor. Yemek yaparken doğradığımız sebzeleri kesme tahtası üzerinde rahatça doğrayabiliyoruz.

Hem kolaylık sağlayan hem de pratik olan kesme tahtaları üzerinde zamanla istenmeyen lekeler oluşabiliyor.

Özellikle domates, kırmızıbiber ya da maydanoz gibi renk veren sebzeler doğrandıktan sonra kesme tahtalarının üzerindeki lekeleri çıkarmak zorluyor.

Kesme tahtalarını kullandıktan sonra iyice temizlemek çok önemlidir. Ne kadar temizlerseniz temizleyin bazı lekeler inatçı olabiliyor.

Kesme tahtalarındaki inatçı lekeler gözünüzü korkutmasın. Bu iki yöntemle inatçı lekelerden anında kurtulun!

1-Karbon

Eşit miktarda karbonat, su ve tuzla bir macun yapın ve lekenin üzerine yayın. Ardından bir sünger veya bulaşık fırçası yardımıyla lekenin üzerinden geçin. Duruladıktan sonra kesme tahtasını elde ya da bulaşık makinesinde yıkayın.

2- Limon

Lekenin üzerinde tuzu serpin ve limonu ikiye bölün. Limonun suyunu lekenin üzerine sıkın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra limonun diğer yarısını alıp lekenin üzerine sürün. Ardından ılık su ile durulayın.