Kestane değil zehir! Eğer köpürüyorsa sakın... Bilecik'te, insan sağlığına uygun olmayan ve tüketilmesi halinde zehirlenme şüphesi bulunan bir tonun üzerinde kestane ele geçirildi.

ensonhaber.com

Havalar soğudu, kış aylarının efsane lezzeti kestane ateş üstünde yerini aldı.

Kestane yemeyi sevenler fiyatı el yaksa dahi satın alıyor.

Yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, sağlığı tehdit eden 1 ton "Çin kestanesi" ele geçirdi.

Zabıta Amiri Özgür Özmen tarafından yapılan incelemelerin sonrasında kestanelerin normalinden daha büyük olduğu fark edildi.

Özmen daha sonra bu kestanelerin Çin kestanesi olduğunu anladı.

Zehir saçıyor

Kamyonetin arkasında bulunan 1 tona yakın kestaneye zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere el konulurken, şahsa 617 TL idari para cezası uygulandı.

Bu kestane türünün genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle piştiği zaman köpürdüğünü dile getiren zabıta ekipleri, zehirlenme riski taşıdığına dikkat çekti.

Ekipler, "Pişince köpüren kestaneyi sakın tüketmeyin, her yerden alışveriş yapmayın" dedi.