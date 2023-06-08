Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane hangi hastalıklara iyi gelir? Kestane içinde bulundurduğu vitaminler ile birçok hastalığa iyi gelmektedir. Peki kestane hangi hastalıklara iyi geliyor? İşre kestanenin mucizevi faydaları..

Kestane sağlık bakımından birçok faydası bulunan bir besindir. Hastalıklara karşı koruma sağlamasıyla bilinen kestane diyet ürünü olarakta kullanılmaktadır. Yüksek miktarda selenyum, B1, B2 ve E vitaminleri içerir. Güçlü bir antioksidan olan kestane sayısız faydası ile mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Kestane birçok hastalığın önlenmesine yardım etmektedir. Ancak yüksek tansiyona sahip kişilerin kestane yemesi tavsiye edilmez. Ayrıca damar sertliği şikayeti bulunan kişilerinde kestane tüketmeleri pek tavsiye edilmez. İşte kestanenin saymakla bitmeyen faydaları.. Kestanenin faydaları - Unutkanlığı ve alzheimerın önlenmesine yardımcı olur. - Kolesterolü düzenler - İshali önler - Bağışıklık sistemini güçlendirir - Kalbi korur - Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır - Cinsel isteği arttırır - Sakinleştirici özelliğe sahiptir - Ateş düşürmeye yarar - Stres giderilmesine olanak sağlar - Tok tutucu özelliği ile sık sık yemek yemenizi önler - Hücrelerin erken yaşlanmasını önleyerek hücrelerin yaşlanmasına karşı koyar - Vücudu toksinlerden arındırır - Beyin için son derece faydalıdır. - Detoks özelliği bulunur