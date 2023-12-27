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Kestaneye bir tutam ekleyin! Kolay soyulacak, içi dağılmayacak...

Kestaneye bir tutam ekleyin! Kolay soyulacak, içi dağılmayacak... Kestane pişirmenin püf noktalarını bilirseniz, kabuğunu tek seferde çıkarabilir ve dağılmadan tüketebilirsiniz. İşte lokum gibi kestane yemek isteyenlere özel tarif.