Kestaneye bir tutam ekleyin! Kolay soyulacak, içi dağılmayacak...

Kestane kebap, yemesi sevap demişler...
Kış aylarında dumanı tüten kestane, evlere de konuk oluyor.
İçerdiği lifler, mineraller, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar barındıran besinler açısından zengin olan kestane, damakları çatlatıyor.
Özellikle soğuk günlerde kestane, kızarmış, haşlanmış, tatlı olarak tüketilebiliyor.
Peki, evde kestane pişirmenin en kolay yolu nedir? Kebap tadında, kabuğu kolayca ayrılan, lokum gibi kestaneler için detaylar haberimizde...
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Kestane, yapısı gereği serttir ve tüketilmesi için pişirilmesi gerekir.
Kestane pişirmeden önce yapacağınız bu hareket sayesinde, yemesi daha zevkli ve kolay olacak.
Kestane kabuklarını bıçak yardımıyla enine doğru kesin. Ardından tuzlu suda 1-2 saat kadar bekletin. Kesik kısımları yukarı bakacak şekilde ister tavaya, ister fırına verin.
Bu püf nokta, içinin pişmesine ve kabuklarından ayrılmasına yardımcı olacak.