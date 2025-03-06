Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Hüseyin Topuz

Çalışanların en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı, belirli koşullar altında iş sözleşmesi sona eren çalışanlara ödenen bir tazminat türüdür.

İş hayatında uzun yıllar emek veren bireyler için maddi bir güvence sağlayan bu ödeme, işçinin çalıştığı süreye ve aldığı maaşa bağlı olarak hesaplanır.

Kıdem tazminatı, işçilerin işten ayrıldıktan sonra ekonomik olarak zor durumda kalmalarını önlemeyi amaçlar.

Peki, kıdem tazminatı nedir, kimler bu haktan yararlanabilir ve nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi belirli koşullar altında sona eren çalışanlara, hizmet süreleri doğrultusunda ödenen bir tazminattır. İşçinin işyerindeki kıdemine göre hesaplanan bu ödeme, çalışanın işten ayrıldıktan sonra maddi güvence sağlamasına yardımcı olur.

Kıdem Tazminatı Şartları

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartları karşılaması gerekir:

- En az 1 yıl aynı işyerinde çalışmış olmak

- İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılmak veya haklı nedenle işten ayrılmak

- Emeklilik, askerlik veya vefat gibi durumlar nedeniyle işten ayrılmak

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Kıdem Tazminatı = Çalışanın Brüt Aylık Ücreti x Çalıştığı Yıl Sayısı

Örnek: Brüt maaşı 20.000 TL olan ve 5 yıldır çalışan bir işçi için kıdem tazminatı şöyle hesaplanır:

20.000 TL x 5 yıl = 100.000 TL

Ancak, kıdem tazminatı tavanı her yıl devlet tarafından belirlenir ve bu tavanı aşan ödemeler yapılamaz. Ayrıca, gelir vergisi kesintisi yapılmazken sadece damga vergisi kesintisi uygulanır.